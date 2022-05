Inwoners Nieuwerkerken feesten vier dagen in spiegeltent

Nieuwerkerken

De knaldrang was duidelijk groot in Nieuwerkerken. Vier dagen lang organiseerde de gemeente feestelijke activiteiten voor alle leeftijden in een spiegeltent. Deze grote tent van weleer werd speciaal voor de gelegenheid op het gemeenteplein opgesteld. “Eindelijk, eindelijk mogen we weer. Wat hebben we dit gemist om samen plezier te kunnen maken!” zo vatte een van de aanwezigen de donderdagse dansnamiddag voor senioren samen. Vrijdagavond was het swingen geblazen op muziek van de jaren 70 en 80. De dag daarop zette Discobar Vaneigens de feesttent in vuur en vlam. Zondag tot slot konden gezinnen terecht in en om de tent, waar heel wat springkastelen en attracties waren opgesteld. “We zijn heel tevreden over deze editie, en de vele aanwezige inwoners waren erg enthousiast. Ik kan nu al meegeven dat we de spiegeltent voor volgend jaar al opnieuw hebben gereserveerd”, zegt schepen van feestelijkheden Miet Bessemans (cd&v). len