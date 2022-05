Genkse amateurfotografen focussen op bib Genk

"FOCUS is een project waarbij we Genkse fotografen uitnodigden om de identiteit van onze mooie bibliotheek in beeld te brengen", zegt Antonio Segers van de Bibliotheek. "In samenwerking met de fotoclubs daagden we hun leden maar ook individuele amateurfotografen, jong en oud, uit om de ziel van de bib en haar bezoekers vast te leggen."Jorgo Kokkinidis, de door National Geographic gelauwerde Genkse fotograaf, is curator van dit project. Hij heeft de fotografen begeleid en uit de ingestuurde foto’s een artistieke selectie gemaakt. "Ik wil mensen inspireren om het onderste uit de kan te halen, hen te laten nadenken over welke foto ze precies moeten nemen", zegt hij. "De bib is véél meer dan een uitleenfabriek en dat proberen we door de ogen van de fotograaf vast te leggen!" Het eindresultaat is een fototentoonstelling die loopt vaan 6 mei tot 31 augustus in galerij de bib van Genk.FOCUS is een samenwerking tussen Dienst Cultuur en Bibliotheek Genk. Meer info: T 089 65 38 12 – cultuur@genk.be