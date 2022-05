BS Merlijn wint drie bekers in Lego League

Tongeren

De zesdejaars van basisschool Merlijn (GO) hebben drie bekers gewonnen tijdens de regiofinale van de First Lego League Challenge met als thema transport . Die vond plaats in de Hogeschool PXL (Hasselt). Deze internationale technologiewedstrijd daagt kinderen uit te denken als wetenschappers en technici. “We hebben met drie teams deelgenomen onder het peterschap van het Tongerse bedrijf SKF. De leerlingen hebben keihard gewerkt, na de schooluren en zelfs tijdens de weekends”, wist een trotse meester Cédric. De leerlingen van 6A trokken naar de finale met hun ’doorbox’, een deur voorzien van 3 kluisjes en een QR-code. Hierdoor kunnen pakjes niet meer gestolen worden en blijven ze ook beschut tegen de regen. Het leverde hen de 2e plaats op in de Champion’s Award. diro