Gingelomse leerlingen leren vechten als een Romein

Gingelom

Vrijdag kregen de leerlingen van de vierde leerjaren van de Gingelomse basisscholen de kans om op een speelse manier bij te leren over de geschiedenis van hun streek. Hiermee gaf de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Haspengouw West alvast een voorproefje op de Archeologiedagen die eind mei plaatsvinden. Er was natuurlijk geen toepasselijker plek hiervoor te vinden dan de nabijgelegen Gallo-Romeinse tumuli. Met maar liefst zes tumuli bezit Gingelom een bijzonder rijk erfgoed, dat getuigt van duizenden jaren geschiedenis. De kinderen volgden vol enthousiasme drie workshops: een molenspel maken, leren vechten als een Romein en een initiatie archeologie. “Het is geweldig dat de leerlingen zo kennis kunnen maken met het Romeinse erfgoed in hun eigen achtertuin”, zei juf Greta Matheï van De Kleurenboom. De gemeente zorgde samen met Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren voor de praktische ondersteuning van dit evenement. erre