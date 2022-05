“Minnares van Poetin is onverwacht weer zwanger”

Alina Kabaeva, de minnares van Vladimir Poetin, zou opnieuw zwanger zijn. Tot woede van de Russische president. Dat meldt het in Rusland populaire Telegram-kanaal General SVR.

jvh Bron : The Mirror

Poetin (69) heeft naar verluidt al twee zonen – geboren in 2015 en 2019 – met Kabaeva (38), een voormalige Olympische gymnaste. Een derde kind was echter niet de bedoeling, volgens bronnen in Moskou. Poetin zou dan ook “bedrukt en teruggetrokken” geweest zijn toen hij het nieuws te horen kreeg.

Poetin heeft nooit officieel erkend dat hij een relatie heeft met Kabaeva, die uit de spotlights probeert te blijven door in Zwitserland te wonen. Dat zij de afgelopen jaren carrière maakte als mediamagnaat, zou volgens veel Kremlin-watchers echter te danken zijn aan haar relatie met de Russische president.

Naast zijn twee zonen met Kabaeva heeft Poetin ook twee officieel erkende kinderen met zijn eerste echtgenote Lyudmila: Maria (37) en Katerina (35). Er is ook sprake van een derde dochter, de 19-jarige Luiza Rozova. Zij zou het resultaat zijn van een affaire van Poetin met Svetlana Krivonogikh, ooit een kuisvrouw maar tegenwoordig één van de rijkste vrouwen in Rusland.