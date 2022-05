Schoten gelost aan huis in Wijshagen: bewoners oog in oog met daders

De feiten speelden zich zondag in de vroege ochtend af op de hoek van de Rietenstraat met de Muisvenstraat in Wijshagen. De bewoners - een gezin met jonge kinderen - werden rond 5.30 uur gewekt door doffe slagen. Het lawaai bleek afkomstig van onbekenden die op dat moment het huis aan het vernielen waren. “Enkele jonge kerels zijn over de draadafrastering gesprongen en maakten gebruik van een stalen staaf, betonklinkers, een bijl en zwaar hout om de beschadigingen aan te brengen”, vertelt de bewoonster. Zij is nog altijd zwaar aangeslagen en doet anoniem haar relaas van hetgeen zich heeft afgespeeld. “Toen we wakker waren liepen we naar buiten. We zagen toen dat de daders verschillende ramen - allemaal veiligheidsglas - en de rolluiken ingooiden.”

Een van de beschadigde rolluiken. — © rdr

Alarmpistool

Tijdens de confrontatie buiten werd de buurt opgeschrikt. Iemand van de onbekende daders schoot met een alarmpistool in de lucht. Hij stond aan de overkant van de straat. “Dan zijn we onze woning ingevlucht en contacteerden we de politie”, zegt de mama van twee jonge kinderen. Op straat werden nadien vijf hulzen teruggevonden. Blijkbaar stonden iets verderop in de Akkerstraat nog twee wagens geparkeerd.

Vergissing?

De familie is zwaar onder indruk. Het vermoeden leeft dat het om een vergissing gaat of mogelijk ook een geval van brutaal vandalisme kan zijn. “De angst is groot, ik slaap niet meer en ben bang voor onze kinderen. We denken dat de vandalen de verkeerde woning hebben geviseerd. Dit verwacht je niet in een rustige buurt”, luidt het nog bij de moeder. Ondertussen heeft de familie besloten een alarm en camera te laten plaatsen. De politie zette de Rietenstraat zondagvoormiddag af en stelde een perimeter in om het gerechtelijk labo toe te laten het sporenonderzoek te voeren. Er vond ook een buurtonderzoek plaats.

De aanleiding voor het incident is voorlopig onbekend. De lokale politie Carma voert het verdere onderzoek. Alle pistes zijn nog open.

Het stukgeslagen veiligheidsglas. — © rdr

(rdr/ppn)