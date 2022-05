KSA Moos Herk blaast 60 kaarsjes uit

Hasselt

Met een afterwork terras, een familiedag, twee wandelingen door Sint-Lambrechts-Herk en de lancering van een eigen bier (het Roodkapje) hebben de meisjes van KSA Moos Herk het 60-jarige bestaan van hun jeugdbeweging gevierd. “Eigenlijk bestaan we al 61 jaar, maar door corona kunnen we nu pas onze verjaardag vieren”, zegt Jozefien Maes. “Het was Jan Gijsenbergs, broer van de toenmalige pastoor, die samen met de kleuterjuffen de ‘Roodkapjes’ oprichtte voor kinderen uit de basisschool. In de loop der jaren kwam er een Jim- en Simgroep bij, met een eigen leidersploeg. In 1979 fuseerden de drie groepen tot VKSJ Sint-Lambrechts-Herk en in 2003 kregen we weer een nieuwe naam: VKSJ Moos Herk. En zes jaar geleden maakten we officieel de overstap naar KSA Moos Herk. Onze jeugdbeweging ontplooit zijn activiteiten in en rond onze lokalen aan de Beemdgalm.” raru