Film: Gore parel ‘X’ is topper in het horrorgenre

Af en toe komt er een horrorfilm bovendrijven die je meteen verrast, zoals X van Ti West. De film brengt een eerbetoon aan de cinema van de jaren zeventig, toen cineasten innovatieve dingen deden met horror-, porno- en auteurscinema. We volgen een filmploeg van een seksfilm die eind jaren zeventig naar de middle of nowhere in Texas trekt. Het team wil in een gehuurde blokhut wat opnames maken, maar wordt door de stokoude eigenaar allesbehalve vriendelijk ontvangen. West toont in de eerste beelden wat je later mag verwachten. Maar er gebeurt vervolgens lange tijd weinig. Tot hij je een frisse en soms hilarische mix aanbiedt van The Texas Chainsaw Massacre, Psycho, Alligator en The Shining. X is niet voor de gevoeligste zielen, maar fans van het genre zullen hem ongetwijfeld in hun top tien zetten. Let ook op een merkwaardige dubbelrol. (cc)

X draait momenteel in de bioscoopzalen.