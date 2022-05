Rockband Ursa wint Pop a’ Cast

Bilzen

In Bilzen werden de gitaren weer omgegespt voor de 12de editie van Pop a’ Cast. “Dit jaar richtte het pop- en rockconcours zich tot straffe livebands en soloartiesten uit Bilzen, Hoeselt en Riemst”, verduidelijkt jeugdprogrammator Duarte Lathouwers. Uiteindelijk streden zes finalisten voor de eerste plek. Het was rockband Ursa die door de jury als winnaar werd aangeduid net voor de metalband Rotzooi. De jury loofde het straffe samenspel van Ursa. Bij Ursa was de vreugde groot. “We waren al blij dat we weer op een podium konden staan. Die eerste plaats is uiteraard mooi meegenomen. De organisatie was perfect”, vertelt drummer Niels Valkeners. Ook dit jaar mochten de winnaars zelf een prijs op maat uitkiezen. joge