Een echte oorlogsverklaring kwam er niet, maar wat moeten we dan wel onthouden van Poetins toespraak?

Geen oorlogsaankondiging, nieuwe annexaties of een overwinningstoespraak. De speech van Vladimir Poetin op deze Dag van de Russische Overwinning was alles wat het Westen niet verwacht had. “Maar we weten nu nog steeds niet wat Poetin echt wil bereiken. Misschien om de angst erin te houden, of omdat hij het zelf niet weet”, zegt Sven Biscop, professor Internationale Politiek (UGent).