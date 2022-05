Verdacht pakket gevonden aan rechtbank Tongeren: ‘bomhond’ gaat snuffelen

Tongeren

Maandagochtend om 6.30 uur is een verdacht pakketje aangetroffen aan de rechtbank in Tongeren waar vlakbij het assisenproces over de moord op Silvio Aquino plaatsvindt. “Wij zijn er vrij snel op uitgekomen. Er was geen noodzaak om te ontruimen”, vertelt korpschef van de zone Tongeren-Herstappe Geert Luypaert.