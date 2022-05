Directeur uitgedaagd en uitgewuifd

Borgloon

Op zondag 1 mei ging directeur Luc Meekers van VBS Nieuwland met pensioen en dat moest gevierd worden. Leerkrachten getuigen: “Hij heeft 26 jaar lang het beste van zichzelf gegeven als directeur”, aldus de leerkrachten. “We zijn fier op hem en op alles wat we samen met hem hebben mogen realiseren.” De directeur werd verrast met een flashmob, en uitgedaagd tot een drum battle. Kinderen van het 6de leerjaar lazen teksten voor en er volgden leuke attenties. Ook meester Karel werd in de bloemetjes gezet omdat hij jarenlang de meester van het 1ste leerjaar was en in volle coronaperiode op pensioen is gegaan.” rudc