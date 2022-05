Documentaire: Ennio Morricone, de man die filmmuziek populair maakte

Ennio Morricone, de meestercomponist van ‘Once Upon a Time in the West’. — © Dalton Distribution

Ennio Morricone is zonder overdrijven de bekendste filmcomponist ter wereld. Zijn muziek voor The Good, The Bad and The Ugly, Once Upon a Time in the West, Novecento, Days of Heaven en The Untouchables blijven nog steeds nazinderen. Zijn indrukwekkende carrière verdient zeker een serie van minstens vijf afleveringen. Regisseur Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso) verkoos om op basis van een lang interview met zijn huiscomponist een heel klassieke documentairefilm van 150 minuten te maken. Dat blijkt zoals verwacht niet genoeg om het hele oeuvre van Morricone te belichten, maar je krijgt wel een heel interessante schets van de opgang van Morricone tot fenomeen van het spaghettiwesterngenre. Ennio hield overigens niet van dat woord: “Westerns zijn geen voedingswaren”, zei hij daarover. (cc)

Ennio opent het eerste Roxy Music Fest in Beringen, want de cinema The Roxy Theatre mocht ondertussen al 75 kaarsjes uitblazen.

Afspraak op 13 mei om 19.30 uur en ook op 14 mei om 14 uur.