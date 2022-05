IN BEELD. Rustdag, reisdag: wielerpeloton verplaatst zich van Hongarije naar Italië voor vervolg Giro

De Giro 2022 is nog maar drie etappes ver en daar is de eerst rustdag al. Noodgedwongen, want de start van de vierde rit ligt op bijna 2.000 kilometer van de aankomst van de derde rit. Het peloton maakt van de rustdag gebruik om zich te verplaatsen van het Hongaarse Balatonfüred naar het Zuid-Italiaanse Avola, waar dinsdag de start ligt van de rit met aankomst op de Etna.