Voeren

Feestcomité ‘De Stoet’ heeft alle moeders en hun gezin gevierd op Moederdag. In de Voerpoort in Moelingen schoven zo’n 150 mensen aan voor een luxeontbijt of luxelunch. Vrijwilligers van het Feestcomité van De Stoet hadden gezorgd voor een rijkelijk gevulde tafel met koeken, spek en ei, groentjes, pannenkoeken, desserts, fruit en lekkere koffie. Voor of na een stevige hap kon iedereen deelnemen aan een wandeling in het Berwijndal. nm