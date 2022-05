Van Morrison toont met ‘What’s It Gonna Take?’ dat hij zijn streken nog niet verloren is

Terwijl zijn generatiegenoten ons stilaan een voor een ontvallen, blijft Van Morrison (76) productief a rato van zowat een album per jaar. Trends laat de iconische singer-songwriter daarbij aan zich voorbijgaan, zoals ook de retro-hoes van What’s It Gonna Take? suggereert. Als dit 43ste (!) album al verrast, is het door de onvermoeibare drive die Van The Man nog steeds etaleert. In vijftien gloedvolle songs laveert de Noord-Ierse bard als vanouds met krachtige stem tussen soul, blues, jazz en pop. Dat een oude vos wel zijn haren maar niet zijn streken verliest, is in het geval van deze gelouterde veteraan een prettige vaststelling. Dat niets van deze nieuwe worp aan de hoogdagen van ruim een halve eeuw oude klassiekers als Astral Weeks en Moondance kan tippen, mag de pret daarbij niet drukken. (gj)

‘What’s It Gonna Take?’, Van Morrison, nu te beluisteren. Concert 11/07 Gent Jazz, Gent.