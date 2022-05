PROVINCIAAL BASKETBAL. Leopoldsburg boekt tiende zege op rij, kampioen Bree geeft forfait

De ploeg van coach Kristof Reynders kende op de slotspeeldag weinig problemen op het veld van Sint-Truiden. “Enkel in het derde kwart wist STBB even te naderen, maar voor het overige hadden we de match stevig in handen”, aldus een tevreden Reynders. “Terugblikkend op het seizoen kan ik stellen dat het gebrek aan regelmaat en matchritme ons in de beginfase serieus parten heeft gespeeld. Ook het inpassen van drie nieuwe spelers vergde wat tijd. Eens de trein vertrokken was, zetten we een prima reeks neer. Na nieuwjaar verloren we nog maar één wedstrijd. Enkel Bree eindigde boven ons en is dus de verdiende kampioen. Onze kern blijft min of meer intact en ik blijf ook volgend seizoen coach van Leopoldsburg.”

Kampioen Bree gaf in laatste instantie forfait voor de match in Optima. “We gaven forfait omdat Tessenderlo had aangegeven dat als de match niet meer van belang was, dat zij dan forfait zouden geven. Dat hebben we zo naar de spelers toe gecommuniceerd waardoor de meesten van hen op reis zijn momenteel. Uiteindelijk wilde Optima wél spelen en konden we niet anders dan forfait geven”, aldus Tamara Dreesen.

In tweede provinciale bracht Heusden de laatste match in het bestaan van de club tot een goed einde tegen Gems.

Nadat de titel bij de dames vorige week reeds een feit was, zette Zonhoven de kroon op het werk met thuiswinst tegen Stevoort. Coach Mike Vanstiphout werd extra in de bloemetjes gezet omdat hij uit het damesbasket stapt en enkel nog Optima zal coachen.

Eerste provinciale heren

Sint-Truiden B 64 - Leopoldsburg 85

Quarters: 16-20, 12-21 (28-41), 21-26 (49-67), 15-18.

Sint-Truiden B: SURINX 7, AUDOOR 6, ROOSEN 2, RAYMAEKERS 1, FAGARD 12, Dupont 10, Claus 6, Poffé 4, Put 6, Leclere 7, Smeets 3, Willems.

Leopoldsburg: REYNDERS 8, WOLTERS 9, VAN POPPEL 18, KAERTS 18, GEERLINGS 18, Schelkens 1, Vandenweyer 9, Deckers 1, Dufrane 3.

Zolder 101 - Lommel C 43

Quarters: 27-7, 21-14 (48-21), 21-14 (69-35), 30-8.

Zolder: MARTIN 17, BREEMANS, T. BALETTE 11, KERKOFS 22, POLLERS 15, Bruyninckx 9, Schoofs, J. Houben 14, J. Balette 5, Schepers 8, Opsteyn.

Lommel C: DE VISSER 5, WIEGMAN 3, DEKKERS 3, JANSEN 3, GIELEN 21, Peeters 6, Simons 1, Dottie 1.

Optima Tessenderlo 20 - Bree 0 (forfait)

Tweede provinciale heren

Heusden 85 - Gems Diepenbeek 58

Quarters: 17-15, 31-7 (48-22), 18-9 (66-31), 19-27.

Heusden: D. LENAERTS 12, LEMMENS 13, YANNICK ELSEN 12, BAMPS 8, YONI ELSEN 8, F. Lenaerts 8, Postelmans 5, R. Decabooter 5, G. Decabooter 9, Molenberghs 5.

Gems Diepenbeek: VANHEES 7, REECKMANS, VANDEVORDT 23, VANROY 4, KRIEKELS 4, Gérimont 14, Manirafasha 3, Kerkhofs 3.

Hasselt BT 81 - As 70

Quarters: 23-16, 23-16 (46-32), 21-14 (67-46), 14-24.

Hasselt BT B: VANAENRODE 7, LANTMEETERS 8, HELEVEN 16, VENKEN 14, KNAEPEN 12, Bodard, Bussé 4, Maex 14, Hamels 4, Creemers 2.

As: WINTERS 7, WYNANTS 10, GEERKENS 8, PAREDIS 21, K. VENKEN 8, N. Venken 8, Vaesen 8, Hendrikx.

Maasmechelen 45 - Tongeren C 52

Quarters: 12-8, 7-12 (19-20), 10-18 (29-38), 16-14.

Maasmechelen: MARIA, KOÇ 6, VERHEYEN, RAMAKERS 14, VRANKEN 3, Pustjens 15, Drossaert, Alexiou 4, Moermans 3, Lövenich, Wolk.

Tongeren C: SCHURMANS, M. DUPAIN 12, DEVEUX 9, SCHALER 16, CAGAYAT, B. Claes 8, Giltay 7, R. Ponsaers, T. Dupain.

Zolder B 20 - Peer 0 (forfait)

Eerste provinciale dames

Femina Habac 58 - Hasselt BT B 52

Quarters: 18-12, 11-6 (29-18), 13-18 (42-36), 16-16.

Femina Habac: RAMAEKERS 4, L. BOGAERTS 10, TABRUYN 4, MARTENS 7, A. BOGAERTS 17, Adrien 2, Raymaekers 2, Mapesa 6, Boukhrissi, Forier 4, Notermans 2.

Hasselt BT B: COPERMANS 4, BOLS 23, BUELENS 10, VAN DEN PUTTE 2, SCHILLEBEEKS 2, Heirman 4, Linters 2, Reynders 5.

Zonhoven 67 - Stevoort 45

Quarters: 18-11, 19-13 (37-24), 12-12 (49-36), 18-9.

Zonhoven: VANBUEL 3, VANSTIPHOUT 4, REMANS 2, MACHIELS 2, HOYDONCKX 15, Evers 4, Antonissen 6, Gorissen 10, Vanbilsen 11, Bijnens 9, Teppers 1.

Stevoort: BAERTS 7, MEUS 2, HOEBERS 6, ANTHEUNIS 4, GEERDENS 9, Driesen, Kellens 9, Mathijs 8.

Lommel B 54 - Houthalen B 45

Quarters: 19-7, 15-7 (34-14), 20-20 (54-34), 0-11.

Lommel B: SCHOUTEDEN 10, VAN ASTEN 11, PEETERS 6, GEBOERS 10, VANDERHOYDONKS 2, Drybooms 6, Martens 2, Cuppens 2, Vanwijn, Johnson 2, Colson 3.

Houthalen B: ARGU 3, RUTTEN 6, VAN ROEY 3, CIRDI 10, KAYIKLI 10, Vanduren 2, Donné 2, Huysmans, Akkermans 5.