Bake Off en kunst voor kinderen: de boeken van de week

Junior Bake Off, voortaan ook in uw eigen keuken? — © Greetje Van Buggenhout

Vers uit de oven: vijf boeken om jezelf of je kroost mee te plezieren. Van een debuut van eigen bodem tot een literair pareltje uit het land van fish and chips.

Niran en ik

Pinar Akbas

In 2020 stopte Pinar Akbas als N-VA-gemeenteraadslid in Hasselt. Vandaag is ze verpleegkundige en stelt ze Niran en ik voor, een boek over de spanningen die een Turks meisje ondervindt als ze opgroeit in Vlaanderen.

Ertsberg, 272 blz., 22,50 euro

Kassa 19

Claire-Louise Bennett

Met lof overladen essaybundel van de Britse Claire-Louise Bennett. Geen doordeweekse leeservaring, wel een onnavolgbaar eerbetoon aan lezen en schrijven.

Koppernik, 256 blz., 23,50 euro

Junior Bake Off Vlaanderen

Haal bloem en bakvormen maar uit de kast, want na de succesvolle Bake Off-kookboeken voor volwassenen, is er nu een ovenverse editie voor kinderen. Jeroom zorgt dit keer niet voor gortdroge opmerkingen maar voor grappige illustraties.

Manteau, 142 blz., 24,99 euro

Jacquot en de lichtzoeker

Coco & June

De Hasseltse Karen Leten en Barbara Soenen hebben als Coco & June hun derde boek klaar. Samen met Jacquot gaan ze op zoek naar het werk van zijn opa, de Molse schilder Jakob Smits. Leuke vondst: als je met een kartonnen lichtzoeker over de pagina’s beweegt, lichten de schilderijen op. Vanaf 5 jaar.

Standaard Uitgeverij, 48 blz., 19,99 euro

Boerenpsalm

Felix Timmermans

“Voel u gezegend, want in uw handen ligt een roman uit 1935 die jarenlang niet verkrijgbaar was, maar die tot de mooiste van de Nederlandse letteren behoort”, aldus schrijver Bart Van Loo in zijn voorwoord. Wij spreken hem niet tegen.

Davidsfonds, 191 blz., 29,99 euro