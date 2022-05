Beringen

Alper Cinar (23) uit Beringen, medewerker Daf Trucks

Beyza Calik (23) uit Beringen, medewerker Nike

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al van toen we nog heel klein waren. We hebben ook altijd twee straten van elkaar gewoond bij onze ouders. Op latere leeftijd zijn we verliefd geworden.” (zb)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken