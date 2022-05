Sokkenactie Wiric in Iedereen Beroemd

Sint-Truiden

De Zorgvoorziening Wiric uit Sint-Truiden was genomineerd voor de awardshow ‘Zorgwerkgever van het jaar’ van ZORG Magazine. De aanleiding was hun succesvolle sokkenactie die het zelfs tot in het ‘Iedereen Beroemd’ item schopte op de VRT. Wiric deed mee in de twee categorieën voor zorgawards ‘Beste externe marketing en voor Beste interne project’. Afgelopen week vond het evenement plaats. Uiteindelijk werd het geen podiumplaats, maar het was wel een onvergetelijke dag voor sokkenactie-boegbeeld Alessio Furcasi en Wiric-vrijwilliger Wim Vandebrouck, de initiatiefnemer van de sokkenactie. jcr