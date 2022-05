“Eerste keer recht op de pedalen”: Egan Bernal zet nieuwe stap richting terugkeer in peloton na zwaar accident

Recht op de pedalen fietsen, het is een nieuwe stap richting zijn terugkeer in het peloton. Onlangs kwam het bericht dat Bernal eind deze maand terug zou willen koersen. Maar is dat wel haalbaar? Vorige maand zagen we nog regelmatig foto’s passeren van Bernal met een wandelstok bij zich, nu pas kan hij rechtstaand op de trappers trainen.

Begin januari crashte Bernal in zijn thuisland zwaar met zijn tijdritfiets op een stilstaande vrachtwagen. Hij brak daarbij verschillende botten waaronder elf ribben, twee wervels, een dijbeen en een knieschijf. Vorige week keerde Bernal terug naar Europa om de trainingsarbeid op te drijven.

Een grote ronde zal Bernal alvast niet rijden dit jaar, dat maakte de renner van Ineos Grenadiers begin april al bekend.

