Exact een jaar na Delta Kream, hun eerbetoon aan oude Mississippi-blueshelden, hebben The Black Keys alweer een album klaar. Op Dropout Boogie, hun elfde, blijven zanger-gitarist Dan Auerbach en drummer Patrick Carney zweren bij schijnbaar los uit de heupen geschudde songs die diep in de Amerikaanse rootstraditie zijn geworteld. De lekkere schwung van opener Wild Child (check de geestige video bij deze single!) zet de toon. In Good Love doet ZZ Top-ba(a)rd Billy F. Gibbons mee. Na twintig jaar carrière mag elke nieuwe plaat van dit Grammy-winnende duo dan inwisselbaar en een stukje minder essentieel klinken, sleet zit er hoegenaamd niet op het instant herkenbare geluid. Met Dropout Boogie leveren The Black Keys de ideale zomersoundtrack om met open auto richting zonnige oorden te cruisen. (gj)

‘Dropout Boogie’, The Black Keys, nu te beluisteren.