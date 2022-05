Hasselt

Alain Lodewijckx (54) uit Kuringen-Heide, zelfstandig consultant All-Erp

Sigrid Slaets (52) uit Hasselt, bediende bij elektrogroothandel Sarem in Kuringen

Kinderen: Hanne (24), Mathea (22) en Jenah (20)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al heel lang”, zegt Alain. “Vier jaar geleden is de vonk overgeslagen. Dit was enkel het wettelijk huwelijk, de ceremonie en het feest zullen in 2023 plaatsvinden.” (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken