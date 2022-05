Domper voor Poetin: weer verhindert vliegshow van Russische luchtmacht

Er vindt maandagochtend dan toch geen vliegshow plaats bij de militaire parade in Moskou. “Het luchtgedeelte vindt niet plaats vanwege het weer”, meldt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov bij het Russische staatspersagentschap Tass.

Normaliter zouden 77 vliegtuigen en helikopters deelnemen aan het luchtdefilé, waaronder het Iljoesjin Il-80-vliegtuig – bijgenaamd ‘het Doemdagsvliegtuig’ of ‘het vliegtuig van de Apocalyps’ – van waaruit de Russische regering een kernoorlog zou kunnen aansturen. 8 gevechtsvliegtuigen zouden daarbij in de lucht de letter ‘Z’ vormen, het symbool van de Russische invasie in Oekraïne.