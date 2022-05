Marcel is 100: “Twee keer per week te voet naar de bridgetafel”

Hasselt

“Kom maar naar de bridgeclub in het dienstencentrum Hogevijf en dan drinken we samen een pint.” Dat zegt Marcel Coosemans als we hem vragen waar we met hem mogen interviewen ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag.

Het typeert de eeuweling: zowel fysiek als mentaal is hij nog in uitstekende doen. De wellicht oudste actieve bridgespeler van het land verdiende de kost als schoenenverkoper in zijn eigen zaak, MaCo Shoe in de Demerstraat in Hasselt. Als zoon van een rijkswachter te paard groeide hij op in Leuven, waar vader Coosemans gekazerneerd was. “Ik heb daar nog aan atletiek gedaan onder leiding van Gaston Roelants”, lacht Marcel. Na zijn huwelijk met Ivonne Cauwberghs werkte hij als gerant in een Leuvense schoenwinkel. Toen die een nieuwe vestiging opstartte in Hasselt, mochten Ivonne en Marcel naar de Limburgse hoofdstad verhuizen. En niet lang daarna werd Marcel de nieuwe zaakvoerder. Toch was er nog tijd om met vrouwlief te genieten van talrijke reizen, onder meer naar de Canarische Eilanden en de VS, en van de vele autoritten doorheen Europa. Toen Ivonne in 2008 overleed bleef hij in hun huis wonen en dat doet hij nu nog. Twee keer per week legt hij de 500 meter van zijn huis naar het dienstencentrum te voet af. Aan de bridgetafel belandde Marcel pas op zijn 70ste. “Hij is nog altijd een van de meest competitieve spelers”, vertelt clubvoorzitter Jos Crayebeckx. “Twee keer per week komt hij nog naar het dienstencentrum om er zijn geliefde denksport te beoefenen en een pintje te drinken.” raru

Marcel Coosemans

Geboortedatum: 11/5/1922

Geboorteplaats: Aalst

Woonplaats: Hasselt

Beroep: schoenverkoper

Echtgenoot: Ivonne Cauwberghs († 2008)

Kinderen: Alain en Joël

Kleinkinderen: 6

Achterkleinkinderen: 9