Vader verteerd door verdriet nadat zoontje (3) verdrinkt: “Als ouder voelt het alsof je gefaald hebt”

“Verlies je kinderen geen seconde uit het oog, want voor je het weet slaat het noodlot toe.” Met deze woorden wil Laurens Deconinck (39) ouders van jonge kinderen waarschuwen. Hij verloor zijn driejarig zoontje Dàvi Luiz toen die een kleine week geleden verdronk in hun zwembad in Portugal. “En dan te weten dat we nog overwogen hebben om een afdekzeil te kopen. Maar omdat we binnenkort verhuizen, vonden we het niet nodig.