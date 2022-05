Vijf zonnecrèmes werken niet zoals beloofd: “Onwettelijk en onaanvaardbaar”

Test Aankoop nam zestien zonnecrèmes onder de loep: tien producten met SPF 50/50+ en zes producten met SPF 30 (lotions en sprays). Hieruit bleek dat twee producten niet voldoende beschermen tegen uv-B-stralen, die zonnebrand veroorzaken. Het gaat om de gel-crème SPF 30 van het merk ISDIN en de lotion Clinique Mineral suncream SPF 30.

Die laatste biedt bovendien ook niet de beloofde bescherming tegen uv-A-straling en dus huidveroudering. Test Aankoop raadt de aankoop van dit product ten sterkste af. Maar ook de Zwitsal crème SPF 50+ met parfum voor kinderen beschermt niet voldoende tegen uv-A-stralen. Vorig jaar bleken ook al twee producten van Zwitsal hun belofte niet na te komen. Deze zijn nog steeds op de markt.

“Niet enkel is dit onwettelijk, het is ook onaanvaardbaar omdat we weten dat net jonge kinderen erg kwetsbaar zijn voor de effecten van de zon”, aldus November. Test Aankoop heeft daarom een klacht ingediend tegen de drie nieuwe producten. Daarnaast vroeg de organisatie uitleg over de twee producten van Zwitsal, die nog steeds worden verkocht.