Tongeren

Axel Mottart (26) uit Rutten, sportleraar en personal coach

Lotte Houben (23) uit Vreren, werkt bij ZEB, heeft een beautysalon en een kinderwebshop

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “De vonk is overgeslagen toen we allebei als jobstudent werkten bij Bruno’s Foodcorner. Ondertussen zijn we 5 jaar samen.” (diro)

