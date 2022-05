Rusland herdenkt maandag de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog met militaire parades in 28 Russische steden. 65.000 militairen, 2.400 militaire voertuigen en meer dan 400 vliegtuigen zijn betrokken bij de feestdag. Het hoogtepunt is de militaire parade op het Rode Plein in Moskou waar president Poetin de troepen zal aanschouwen. Volg het hier live vanaf 9 uur.