Pijnlijk om dat lijstje aan te voeren: Harry Kane is duurste speler ter wereld die nog nooit een prijs pakte

Het is al veertien jaar geleden dat Tottenham nog eens een prijs pakte. De Spurs wonnen in 2008 de League Cup, maar toen was Harry Kane (28) er uiteraard nog niet bij. De Engelse spits kwam in 2013 over van Leicester City en pakte dus nog nooit een prijs met zijn club. Bij Transfermarkt.be publiceerden ze afgelopen weekend een lijstje van duurste spelers ter wereld die nog nooit een prijs pakten. Met zijn marktwaarde van 100 miljoen euro staat Harry Kane helemaal bovenaan.

De statistieken van Harry Kane zijn indrukwekkend. Over alle competities heen 244 doelpunten en 58 assists in 383 wedstrijden voor Tottenham. Al drie keer kroonde hij zich tot topschutter van de Premier League: in 2015-2016, 2016-2017 en 2020-2021.

Ook bij de nationale ploeg scoort Kane vlotjes. Na 69 interlands zit hij al aan 49 doelpunten voor Engeland. Op het WK 2018 in Rusland kroonde hij zich tot topschutter met zes goals. In 2018-2019 was hij ook topschutter van de Europese EK-kwalificaties. Op het EK van vorig jaar greep Engeland nipt naast eindwinst. Het verloor de finale met penalty’s van Italië. Dichter kwam Kane nog niet bij een prijs.

In 2018 kende de marktwaarde van Kane op Transfermarkt.be een piek: 150 miljoen euro. Ondertussen is dat nog 100 miljoen. Nog steeds een hoog bedrag, maar gezien zijn doelpuntenproductie niet onlogisch. Met die 100 miljoen is hij wel de duurste speler in de database van Transfermarkt die nog nooit een collectieve hoofdprijs pakte. Jack Grealish (Manchester City, 80 miljoen) en Declan Rice (West Ham, 75 miljoen) vervolledigen de top drie.

De top 15:

1. Harry Kane (Tottenham, 100 miljoen)

2. Jack Grealish (Manchester City, 80 miljoen)

3. Declan Rice (West Ham, 75 miljoen)

4. Gavi (FC Barcelona, 60 miljoen)

5. Amine Gouiri (OGC Nice, 50 miljoen)

6. Kalvin Philips (Leeds United, 50 miljoen)

7. Franck Kessié (AC Milan, 45 miljoen)

8. Lorenzo Pellegrini (AS Roma, 45 miljoen)

9. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, 40 miljoen)

10. Sandro Tonali (AC Milan, 40 miljoen)

11. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco, 40 miljoen)

12. Ben White (Arsenal, 40 miljoen)

13. Ruben Neves (Wolverhampton, 40 miljoen)

14. Harry Maguire (Manchester United, 40 miljoen)

15. André Silva (RB Leipzig, 38 miljoen)