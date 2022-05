Olifant Kanvar wordt ‘genegeerd’ door Kai-Mook en moet weg uit Planckendael

In het olifantenperk van Planckendael verraadt de transportkist bij Kanvar dat de stier over enkele maanden gaat verhuizen. De koele kerel is niet groot en vrank genoeg om de dames te dekken en verlaat daarom op vraag van de stamboekhouder Planckendael. Er wordt voor Kai-Mook en haar halfzus May Tagu een man gezocht die beter van wanten weet.

De meeste bezoekers kijken raar op van die kist voor de deur van het olifantenperk. De mooi versierde container maakt ook Kanvar nieuwsgierig. Hij gaat af en toe eens kijken naar dat raar ding in zijn perk. Hij zal de komende maanden stap voor stap getraind worden om zelf in de kist te stappen. Eerst met eten vooraan in de kist en daarna stilletjes aan verder en verder naar achter. Het is de bedoeling om het dier te leren om gewoon te worden aan de kist en er zonder schrik in te gaan. Zo kan hij getransporteerd worden zonder verdoving.

Kanvar. — © Kris Lamon

Dat Kanvar moet verhuizen, is enigszins een verrassing, want hij is in 2017 van de Antwerpse Zoo naar Planckendael verhuisd om de nieuwe man van Kai-Mook en May Tagu te worden. Nadat de twee dames een jong hadden gekregen van Chang, was zijn bloedlijn voldoende vertegenwoordigd en verhuisde Chang naar Kopenhagen. De volgende jongen zouden afstammelingen van Kanvar worden. Alleen lukt dat maar niet.

Kweekprogramma

“Hij is volwassen en kan dus best papa worden, alleen is hij niet groot en sterk genoeg om de dames te bestijgen. Hij imponeert hen niet, zij negeren hem voorlopig zelfs en dan lukt het natuurlijk niet”, weet coördinator Dierenzorg Ben Van Dyck. “Waarschijnlijk groeit hij de komende jaren nog wel en zal hij daarna wel indruk maken op May Tagu en Kai-Mook, maar we willen geen twee jaar meer wachten om hen opnieuw te laten dekken.”

De olifantenkudde in Planckendael. — © Jonas Verhulst/ZOO Planckendael

“De koeien zijn klaar om opnieuw mama te worden en de stamboekhouder wil hen zo snel mogelijk weer zwanger zien. Planckendael speelt immers een actieve rol in het internationaal kweekprogramma voor deze bedreigde Aziatische olifant”, zegt Van Dyck. In de olifantentempel wonen nu zes olifanten, bul Kanvar en vijf vrouwen: tante Yu Yu Yin, de zussen May-Tagu en Kai-Mook met hun dochters Suki (4) en Tunkai (4). In het verblijf is plaats voor een groep van tien dieren.

23 maanden zwanger

Een olifantenzwangerschap duurt 23 maanden, dus kleintjes zijn niet voor morgen. “De tijd dringt enigszins, want May Tagu en Kai-Mook hebben een interessante bloedlijn voor het kweekprogramma omdat hun moeder uit het wild kwam. Phyo Phyo werd gered uit een werkkamp voor olifanten in Birma en verhuisde zo naar een Engelse dierentuin.”

Ben Van Dyck. — © Joren De Weerdt

Bovendien is het niet aangeraden om olifantenvrouwen te lang onbevrucht te laten. “Dan kan het zijn dat hun cyclus verdwijnt en dan raken ze niet meer zwanger”, weet de verzorger. “Maar zover zijn we zeker nog niet bij onze dames, maar we moeten daar wel rekening mee houden. Daarom willen we zo snel mogelijk een ruil opzetten. Nu is dat ook nog niet voor morgen, want we beginnen nog maar net met de kisttraining. Dat duurt zeker een aantal maanden en er is ook nog geen concrete naam voor een vervanger van Kanvar.”

De fans van Kanvar kunnen hem dus nog zeker gedag gaan zeggen, maar de gedroomde match met Kai-Mook zit er voorlopig niet in.

www.planckendael.be