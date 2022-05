Hans Vanaken komt in mooi lijstje clublegendes terecht na 100ste doelpunt voor Club Brugge

Hans Vanaken (29) scoorde zondagmiddag op het veld van Union zijn 100ste doelpunt in een shirt van Club Brugge. Een nieuwe, mooie mijlpaal voor de Limburgse middenvelder. En daarmee komt hij in een lijstje met mooie namen te staan.

Club Brugge had het niet makkelijk op het veld van Union en ontsnapte aan een achterstand dankzij de penaltymisser van Dante Vanzeir, maar een kwartier voor tijd was daar toch weer de onvermijdelijke Hans Vanaken. De middenvelder van blauw-zwart kopte een prima voorzet van Andreas Skov Olsen tegen de touwen. Een typische Vanakengoal.

Zijn 100ste voor Club Brugge. Tot zondag waren er slechts zes spelers die meer dan 100 doelpunten konden maken voor blauw-zwart. Vanaken is de zevende:

1. Raoul Lambert 269 goals

2. Jan Ceulemans 244 goals

3. Gert Verheyen 196 goals

4. Johny Thio 124 goals

5. Lorenzo Staelens 108 goals

6. Marc Degryse 105 goals

7. Hans Vanaken 100 goals

Vanaken maakte voor Club Brugge 78 goals in de Belgische competitie, 10 in de beker en 12 in Europa.