Winnaar van ‘De mol’ kon het amper geloven: “Al die maanden wist ik het niet”

Aan de geldpot veranderde tijdens de finale niks, ondanks het wisselvallige resultaat van de liveacts: 26.390 euro. Geen onaardig bedrag voor winnaar Sven uit Denderleeuw. De 30-jarige copywriter wist zondag in Paleis 12 Uma te ontmaskeren. En liet een knap staaltje tapdansen zien.

Sven werkt als copywriter bij een reclamebureau en liet zich in De mol opmerken als de slimste en meest gedreven speler van de groep. Bij de raketproef gaf hij zowat alle juiste antwoorden, en de woordraadsels vulde hij blindelings in. Hij kreeg het vertrouwen van de groep, en bij het publiek: bij ‘amper’ 27 procent van de kijkers was hij verdacht.

De liveshow gaf hem een kick, zei hij. “What the fuck, waanzinnig veel volk.” Al kwam hij na zijn zege niet veel verder dan een oerkreet. “Ik ben sprakeloos. Al die maanden wist ik niet wie de mol was.” Door bijna foutloos te tapdansen bracht Sven nog bijna 2.000 euro extra in het laatje. Maar de mislukte goochelact van Yens hield het prijzengeld gelijk. Wat Sven ermee gaat doen? “Ik heb altijd het idee gehad om met mijn vriendin een kinderboerderij te beginnen. Dit zou een mooie kickstart zijn.”

(dvg)