Ontploffing van springtuig schrikt Meulenberg op: iedereen in omgeving moet binnen blijven

In de Ahornstraat in Meulenberg hebben maandagmorgen rond 4 uur daders een lading springstof laten ontploffen. De schade aan het huis is groot. Er vielen geen gewonden maar er is nog ontploffingsgevaar. De politie heeft een perimeter ingesteld en de bewoners van de omliggende straten moeten in huis blijven.

De ontmijningsdienst DOVO is aan het werk. Experts kijken om welke springstof het gaat, en of die nog gevaarlijk en explosief is. Het springtuig zal ‘onklaar’ moeten worden gemaakt.

© tp

In de Ahornstraat is uitgebreid onderzoek bezig. De politie Carma en meerdere gerechtelijke diensten zijn aanwezig om de vermoedelijk kwaadaardige explosie te onderzoeken.

Burgemeester Alain Yzermans was al meteen na de explosie ter plaatse. “We vreesden even dat de gevolgen grote schade en mogelijk gewonden veroorzaakt hadden in de wijk”, zegt Yzermans. “We hadden dan ook de sporthal klaar om buurtbewoners op te vangen. Gelukkig was dat niet nodig en vielen er ook geen gewonden. Wel is er behoorlijk wat schade.”

Niet alleen de deuren maar ook ramen in de getroffen woning zijn vernield. Buurtbewoners zijn danig geschrokken door de gebeurtenis. Niemand die een vermoeden heeft waarom er een aanslag werd gepleegd. Ook de bewoners zelf hebben er het raden naar. Er is een vermoeden dat het explosief van op afstand of met een timer tot springen is gebracht. De Federale Gerechtelijke Politie nam het onderzoek overvan de politie van de zone Carma. Een deskundige is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Voorlopig moeten bewoners in huis blijven.