Decathlon start met verhuur sportmateriaal

De keten voerde al enkele tests door met de verhuurdienst, en gaat die vanaf maandag in al zijn Belgische winkels aanbieden. België is het eerste land waar het Franse bedrijf de verhuurdienst op grote schaal uitrolt.

Concreet zullen klanten sportmateriaal voor een dag, een week, een maand of drie maanden kunnen huren. In een eerste fase gaat het vooral om materiaal voor wieler- en watersport, fitness, camping, trekking en wintersport. Het is de bedoeling het aanbod later nog uit te breiden.

De reservatie gebeurt online. Het materiaal kan worden afgehaald in een Decathlon-winkel naar keuze. Grote fitnesstoestellen worden thuis geleverd. De verhuurprijs bedraagt zo’n 2 à 10 procent van de aankoopprijs.

Decathlon is overigens niet de enige keten die sportmateriaal verhuurt. Onder meer A.S. Adventure heeft een verhuuraanbod.