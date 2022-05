Factor 4 is de nieuwe popgroep uit het brein van Miguel Wiels en William Vaesen. — © Bonanza

Vlaanderen is een popgroep rijker: Factor 4. Met Miguel Wiels (49) en William Vaesen (47), beiden lange tijd nauw betrokken bij K3, aan het roer. De eerste single is nog een campagnelied voor de Vlaamse overheid, maar Wiels mikt hoger. “Dit is geen gelegenheidsgroepje.”