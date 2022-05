60 burgerdoden bij aanval op school: “Rusland is vergeten wat voor overwinnaars WOII belangrijk was”

“Rusland is volledig vergeten wat voor de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog belangrijk was.” Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag, aan de vooravond van de 9 mei-herdenkingen in Rusland, gezegd.

In een videoboodschap hekelde Zelenski de “gewelddadige bomaanslagen” in verschillende Oekraïense regio’s, waaronder een bomaanslag op een school in het oosten van het land die aan een zestigtal mensen het leven kostte. Het is precies “alsof het vandaag niet 8 mei is, alsof het morgen niet de 9de is, net wanneer voor alle normale mensen vrede het sleutelwoord zou moeten zijn”, klonk het. “Het Russische leger zou zichzelf niet zijn als het vandaag niet doodde.”

© President.gov.ua

Tijdens een tussenkomst via videoconferentie op een G7-top had Zelenski even voordien bevestigd dat bij een Russische luchtaanval op een school in de Oekraïense oblast Loehansk een zestigtal burgers werden gedood. De aanval op de school in Bilohorivka vond zaterdagmiddag plaats. Op dat moment bevonden zich in het gebouw een negentigtal mensen die beschutting zochten tegen het oorlogsgeweld.

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties reageerde geschokt op het dodelijke bombardement. Hij herinnerde er nogmaals aan dat zelfs in tijden van oorlog burgers en civiele infrastructuur altijd moeten worden ontzien en merkte op dat de aanval opnieuw bewijst dat “in dit conflict, net zoals in zovele andere conflicten, het de burgers zijn die de hoogste prijs betalen”.

Zelenski noemde de slachtoffers “burgers die zich simpelweg in de school verschuilden voor de beschietingen”. “Het was een gerichte aanval op de school. Alweer een misdaad van de bezetters”, aldus de Oekraïense president.

“Het kwaad verliest altijd”

“Rusland zal verliezen, omdat het kwaad altijd verliest”, aldus Zelenski. Volgens hem is het “duidelijk voor de hele vrije wereld dat Oekraïne de goede kant is in deze oorlog” en is er daarom nu een nog grotere bereidheid om te helpen. “Ik ben er zeker van dat deze dag in Oekraïne heeft aangetoond dat wij reeds een volwaardig deel zijn van de vrije wereld en van een verenigd Europa. Dit is een duidelijk contrast met Moskou’s eenzaamheid in het kwaad en de haat die iedereen morgen zal zien.”

“Rusland is volledig vergeten wat voor de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog belangrijk was”, maar “Oekraïne en de hele vrije wereld” zullen het eraan herinneren, aldus Zelenski. “Zodat niemand het zal vergeten. Zodat de echt belangrijke woorden – ‘nooit meer’ – die elk jaar overal in de vrije wereld worden herhaald op de dagen van herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, hun gewicht terugkrijgen.”