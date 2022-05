Anderlecht hoopt doelman Hendrik Van Crombrugge donderdag al te recupereren

Geen Hendrik Van Crombrugge gisteren onder de lat bij Anderlecht. Hij sukkelt met de rug. De negentienjarige Bart Verbruggen nam zijn plaats in.

“Hendrik zit met een blokkade in de rug”, zei Vincent Kompany. “Het is niet erg en we hopen om hem donderdag in de thuiswedstrijd tegen Antwerp al terug te kunnen inzetten.” Ook Lior Refaelov en Yari Verschaeren verschenen niet aan de aftrap. “Ze trainden wel mee, maar we willen geen risico’s nemen”, aldus Kompany. Refaelov viel wel nog in, Verschaeren zat niet op de bank. Met verdediger Zeno Debast, eveneens geblesseerd, heeft paars-wit een akkoord om zijn contract tot 2026 te verlengen. (mah)