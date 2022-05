Sint-Truiden en Visé strijden om nationale vrouwentitel

In de nationale vrouwencompetitie gaat het tussen Sint-Truiden en Visé voor de nationale titel. Sint-Truiden versloeg Eupen met tien doelpunten verschil, Visé nam vlotjes de maat van Overpelt. Vier speeldagen voor het einde delen de twee ploegen de leidersplaats. Op de laatste speeldag worden ze met mekaar geconfronteerd.

Vrouwen play-offs eerste nationale

Uilenspiegel 23 - Hasselt 14

Een door blessures geteisterd Initia keek al na tien minuten tegen een 5-1-achterstand aan. De bekerwinnaar slaagde erin om de schade in de eerste helft te beperken tot 11-6, maar Uilenspiegel begon met een 5-0 aan de tweede periode. Boeken meteen toe dus voor Hasselt.

HASSELT: Bielen 1, Castermans 3, Kranzen 1, Nusser 7, Willems 2.

Sint-Truiden 28 - Eupen 18

Sint-Truiden legde de basis voor de zege in de eerste helft waarin het een kloof van acht doelpunten sloeg, 16-8. In de tweede periode liep het verschil al snel op tot tien doelpunten.

SINT-TRUIDEN: Remels 6, Ghijsens 3, Macours 2, F. Putzeys 1, Marteleur 6, Lamotte 2, Van Praet 1, Haegemans 2, Schepkens 5. Vrouwen liga

Heist o/d Berg 12 - Bilzen 29

Deze ruime zege die vorm kreeg in de eerste helft, 4-13, eindigt Bilzen op de derde plaats. Bilzen mag testwedstrijden afwerken met het oog op promotie naar tweede nationale.

BILZEN: Peters 1, Bormans 7, Geutjens 2, N. Verjans 1, Goddet 5, Swennen 7, Willemans 1, Iven 1, M. Verjans 1, Valkeneers 3. Mannen tweede nationale

Sint-Truiden 38 - Bocholt 30

Tweede zege voor Sint-Truiden in deze play-offs. Bocholt kon de schade in de eerste tien minuten beperken, maar werd in het tweede kwartier op een hoopje gespeeld. het overwicht van Sint-Truiden vertaalde zich in een voorsprong van zes doelpunten, 19-13. In de tweede helft werd de thuisploeg, die Kiyine met een blessure aan de achillespees zag uitvallen, nooit meer bedreigd.