VERSLAG GP MIAMI 2022. Max Verstappen houdt Charles Leclerc af in spannend slot en loopt weer in op WK-leider

Max Verstappen heeft de allereerste Grote Prijs van Miami op zijn naam geschreven. De Nederlander vertrok als derde, maar vocht zich al vroeg in de race voorbij de beide Ferrari’s naar zijn derde zege van het jaar. Charles Leclerc kwam in de slotrondes nog sterk opzetten, maar moest vrede nemen met plaats twee. Carlos Sainz werd derde in de andere Ferrari.

Wat voorafging...

De Formule 1 werd met veel bombarie ontvangen in Miami. Hoe kan het ook anders in de Verenigde Staten? Concerten, supersterren en zelfs een namaak-jachthaven. Kosten noch moeite werden gespaard om de allereerste Grote Prijs van Miami er spectaculair te doen uitzien. De enige vraag: zou het hagelnieuwe circuit de verwachtingen inlossen?

Ferrari leek zich op zaterdag alvast goed thuis te voelen, ondanks een crash van Carlos Sainz op vrijdag. WK-leider Charles Leclerc pakte de pole voor zijn Spaanse teamgenoot, Max Verstappen moest vrede nemen met de derde startplaats voor zijn Red Bull-stalgenoot Sergio Pérez.

Hoe verliep de start?

Voor Max Verstappen geweldig: de wereldkampioen ging aan de buitenkant voorbij Carlos Sainz naar de tweede plaats, Leclerc bleef leider van de grote trein. Achter de vier vaste namen was het even uitkijken voor Lewis Hamilton: de Mercedes-piloot kreeg een tikje van Fernando Alonso en viel terug naar de achtste plaats. Grote brokken waren er echter niet.

Hoe kwam de zege tot stand?

Leclerc hield aanvankelijk de leiding in handen, maar kreeg al snel problemen met zijn banden. Verstappen had zulke zorgen niet en kon zich in de negende ronde voorbij zijn generatiegenoot wurmen. De Nederlander aarzelde vervolgens niet en breidde beetje bij beetje zijn voorsprong uit, terwijl Leclerc (door een rijdersfout) en vierde man Pérez (door technisch malheur) wat seconden verloren.

Daarna bleef het heel lang wachten op actie. De race leek rustig naar zijn einde te kabbelen, tot Pierre Gasly (AlphaTauri) in het laatste derde van de GP plots in de problemen kwam. Eerst liep hij schade op door een botsing met de Alpine van Fernando Alonso, even later kwam het tot een grotere aanrijding met Lando Norris (McLaren). Het leek een misverstand tussen beide piloten, maar Norris verloor door de botsing zijn achterband en moest de strijd staken.

De safety car kwam de baan op, en dat veranderde het gezicht van de race. De top drie - Verstappen, Leclerc en Sainz - kwamen geen verse banden halen, nummer vier Pérez deed dat wel. Ook George Russell in de andere Mercedes, na een slechte kwalificatie en start achterop geraakt, profiteerde optimaal: de Brit won een pak tijd en lag plots zevende achter teammaat Hamilton.

Wat volgde, was een gevecht op drie fronten in de laatste elf rondes. Leclerc jaagde Verstappen op, Sainz zette alles op alles om de snellere Pérez af te houden, en de beide Mercedes’ kruisten ook de degens met elkaar en Valtteri Bottas voor plek vijf. Uiteindelijk bleef de top vier ongewijzigd: Verstappen hield Leclerc af en won, Sainz deed hetzelfde met Pérez voor plaats drie. Russell deelde zijn illustere stalgenoot Hamilton dan weer een tikje uit en werd vijfde na een fiks gevecht.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Lange tijd was de GP van Miami in dit nog jonge seizoen topkandidaat voor de titel minst interessante race. Toen kwam het incident tussen Gasly en Norris en de bijhorende safety car: dat bezorgde het talrijk opgekomen publiek alsnog een spetterende finale. Maar nee, zonder die safety car was deze Grote Prijs wellicht niet veel soeps geweest. Het bewijs dat je zelfs met al het geld en glamour van de wereld niet per se een goede race krijgt.

Wat onthouden we van deze race?

Charles Leclerc blijft WK-leider, maar de vertrouwensboost die hij nodig had na zijn slechte race in Imola heeft hij niet gekregen. Max Verstappen loopt daarentegen weer acht punten in op de Monegask. Het verschil bedraagt nu 19 punten: kan hij daar bij de volgende race in Spanje, over twee weken, verder aan knabbelen?