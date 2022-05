Heel Vlaanderen jaagt mee op kandidaten van ‘Klopjacht’, en dat kan je geld opleveren

De ‘Klopjacht’ is weer geopend. 15 gewone Vlamingen zijn sinds vrijdag op de vlucht voor een leger van camera’s en professionele speurders. Maar het programma van Axel Daeseleire (53) schakelt deze keer ook de rest van Vlaanderen in. ‘Klopjacht’ opent een kliklijn en belooft 500 euro voor elke gouden tip. Aan jou de keuze: de voortvluchtigen helpen of verraden.

En of ze zullen schrikken wanneer ze dit lezen. De nieuwe kandidaten van Klopjacht moeten de komende weken uit de klauwen zien te blijven van een doorwinterde speurdersploeg. Een team van analisten en veldwerkers met ervaring bij defensie, politie en in de private sector.

In hun achtervolging zetten ze alle mogelijke middelen in: huiszoekingen, persoonlijke data, ANPR-camera’s en zendmasten. De voortvluchtigen mogen beroep doen op handlangers, zoals familie en vrienden, en aankloppen bij onbekenden. Hoewel? Dit jaar passen ze maar beter op, want de rechercheurs doen het niet alleen.

Via een kliklijn kunnen ook de kijkers informatie doorspelen, wanneer ze één of meer van de deelnemers tegen het lijf lopen. Leidt een gouden tip rechtstreeks tot hun arrestatie, dan maakt de verklikker kans op 500 euro.

Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen. Mensen kunnen ook het kamp van de vluchters kiezen, en hen helpen door een nacht onderdak te bieden of hun telefoon te laten gebruiken. Aan de spelers om met hun charme de gedachte aan een beloning te doen vervliegen.

“De kandidaten kunnen zich momenteel in heel België bevinden”, klinkt het bij Play4. “Maar dit seizoen ligt niets vast. Als kijker heb je veel invloed. Beslis je om de speurders te helpen en de voortvluchtigen te verraden, dan kan je info geven via ons gsm-nummer.” Bellen kan niet, Whatsappen wel. “Er mogen tekstberichten, foto’s en video’s ingestuurd worden. Vinden de speurders een tip waardevol, dan kunnen ze contact met je opnemen.”

Als host kijkt Axel Daeseleire (links) opnieuw mee met de speurdersploeg van hoofdinspecteur Danny Kampers (rechts), maar kent hij ook de ‘whereabouts’ van de voortvluchtigen. — © Frank Bahnmuller

Identieke tweeling

Ook in dit tweede seizoen is Axel Daeseleire de host van Klopjacht, en de neutrale man in het spel. Vorig jaar zag hij hoe maar twee duo’s op vrije voeten wisten te blijven. Toen waren er twaalf deelnemers, nu vijftien: zeven duo’s en één solovluchter. De makers geven voorlopig enkel hun namen en leeftijden prijs. Daaruit valt af te leiden dat het opnieuw over koppels, vrienden en familieleden gaat, en zelfs een identieke tweeling.

Andere info zoals woonplaats en beroep blijven nog geheim. Al levert een snelle ronde langs Google en sociale media – een geliefkoosde tool van de speurders – bij veel kandidaten extra kennis op. Meer informatie vind je via goplay.be. De kliklijn van Klopjacht is nog twee weken geopend, het programma zelf is dit najaar te zien op Play4.

Een tip doorspelen aan de speurders? Stuur je info naar de kliklijn: 0475 11 55 55

DEZE 15 VLAMINGEN ZIJN VOORTVLUCHTIG

Anja Vonckx (52) en Lothar Siongers (24)

Anja en Lothar. — © Play4

Gillian Omokoko (26) en Kevin Omokoko (28)

Gillian en Kevin. — © Play4

Mike Demol (51) en Stef Binst (49)

Mike en Stef. — © Play4

Ilias Chaachoua (22) en Demi Geldolf (23)

Ilias en Demi. — © Play4

Imke Deleu (37) en Saar Deleu (37)

Imke en Saar. — © Play4

Mario Put (45)

Mario. — © Play4

Nicolas Bockstael (43) en Marie Gijsemans (34)

Nicolas en Marie. — © Play4

Nisrine Machrouk (25) en Zahna Morel (25)