Liam Everts voelde zich goed in zijn sas in de modder. — © Photographic Art

België niet naar de Naties? Ondenkbaar volgens Jago Geerts en Liam Everts. “Wij horen thuis in die race!” En dat onderstreepte het duo met een knalprestatie in Maggiora. Geerts pakte de eindzege in de MX2, Everts dook voor het eerst in de top 10.