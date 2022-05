Huurdoder op plooifiets leidde politie naar groot drugsnetwerk

De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht na de moord in een pizzeria in Strombeek-Bever. De moord bleek een afrekening in het drugsmilieu te zijn.

In april 2020 werd in het centrum van Strombeek-Bever opgeschrikt door een moord op klaarlichte dag. De 42-jarige uitbater van een pizzeria werd in zijn zaak doodgeschoten. Een roofoverval kon snel worden uitgesloten. De dader kwam binnen, opende het vuur en vertrok weer. In de kassa was hij niet geïnteresseerd.

Kort nadien kreeg de politie een melding van een brandend voertuig op de parking van voetbalclub KFC Meise, nauwelijks een paar kilometer verderop. Het bleek om de vluchtwagen te gaan. Het moordwapen lag er nog in.

Getuigen hadden de dader een plooifiets uit de koffer zien halen voor hij de auto in brand stak en dan fietsend vertrok richting Merchtem. Op basis van de beschrijving van de getuigen kon hij snel worden gearresteerd. Het ging om een 35-jarige Albanees die nog altijd in voorhechtenis zit in afwachting van zijn proces.

De entourage van de pizzabakker hield de lippen stevig op elkaar. En ook van de opgepakte Albanees moesten ze niet veel medewerking verwachten, zo bleek al snel.

Cocaïne in plaats van pizza en penne arrabiata

Maar puik speurwerk bracht de onderzoekers toch snel op een piste die ze eigenlijk niet verwacht hadden. Pizza en penne arrabiata verkopen was in feite maar een ‘bijberoep’. Cocaïne bracht immers veel meer op. De moord bleek een afrekening in het drugsmilieu te zijn.

Speurders brachten een netwerk in kaart dat cocaïne invoerde uit Nederland en via Strombeek- Bever naar Italië smokkelde. De bende had daarvoor een verborgen compartiment in hun wagen laten bouwen. Zo kon de drugs ongezien naar Italië worden gebracht. En kwam er cash geld in de plaats terug mee naar België.

Wat er dan precies was gebeurd of wat er fout ging dat de eigenaar van de pizzeria moest uitgeschakeld worden, is nog niet duidelijk.

Bij huiszoekingen in Italië, in Brussel en Strombeek-Bever werden in totaal twaalf mensen gearresteerd en een partij cocaïne in beslag genomen.De zaak kwam afgelopen week voor de raadkamer met het oog op doorverwijzing naar de correctionele rechtbank, maar de verdediging vroeg bijkomende onderzoeksdaden. Het dossier gaat nu terug naar de onderzoeksrechter.