In CC De Velinx werden zondag 28 honden officieel overhandigd aan hun baasje. — © Dirk Roefflaer

Tongeren

Na een uitgestelde editie in 2020 werden zondag in CC De Velinx 28 blindengeleidehonden officieel overhandigd aan hun baasje. Ook vier Limburgse baasjes kregen in die tijd een hond toegewezen. “Dankzij mijn hond Cas heb ik al tien paar wandelschoenen versleten”, zegt de Looise Peter De Wit.