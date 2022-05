Anderlecht deelt flinke klap uit aan Antwerp en scoort vier keer op Bosuil, Francis Amuzu held van de dag met hattrick

Wie de uitslag ziet, zal vermoeden dat Anderlecht een wereldpartij speelde. Het was echter vooral Antwerp dat zijn niveau onder de grond liet zakken. Resultaat: 0-4. Francis Amuzu, die normaal o zo moeizaam scoort, bedankte voor zijn basisplaats met een hattrick. Paars-wit neemt drie punten afstand in de strijd om de derde plaats en kan The Great Old donderdag in het Lotto Park de doodsteek uitdelen.