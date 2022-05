Aless De Bock wint Vredeskoers voor nieuwelingen

Eerder dit seizoen won De Bock al het PK tijdrijden. Op 1 mei was hij nog goed voor de bronzen medaille op het BK tijdrijden. Maar dit weekend heeft hij een eerste grote vis binnengehaald door eindwinnaar te worden van de Vredeskoers voor nieuwelingen, met vijf ritten verspreid over drie dagen. De slotrit op zondag was een tijdrit. Voor de start van die afsluitende tijdrit stond de Limburgse kampioen in het klassement op 18” van nationaal tijdritkampioen Jasper Schoofs. Dat leek op voorhand een onmogelijke opdracht voor De Bock, maar toch deed hij het. Op een lastig parcours werd hij tweede op 11” van de Pool Goszczurny en dat volstond ruimschoots om eindwinnaar te worden.

Juniores in Lommel: Australische demonstratie

Wat een demonstratie van het zestal Australische juniores die in Lutlommel aan de start verschenen. Zij waren niet één maar tien maten te groot voor de rest van 66-koppige deelnemersveld. Ze reden in enkele schijfjes weg van het peloton, vormden een Australische kopgroep van zes en fietsten de rest van het deelnemersveld op… bijna acht minuten. Voor de volledigheid: de winnaar werd Campbell Palmer.