Kobe Vleminckx loopt snelste Belgische 100 meter in vier jaar, Julien Watrin bezorgt zijn club zege op 200 meter

Kobe Vleminckx heeft zondag op de interclub atletiek in Lier de 100 meter gewonnen in 10.35, de snelste tijd door een Belg in vier jaar tijd. Belgian Tornado Julien Watrin won de 200 meter in 21.23.

Het persoonlijk record van Vleminckx stond op 10.42. Daar dook hij bij zijn seizoensopener dus meteen onder. Hij rukt op naar de tiende plaats op de Belgische ranking aller tijden, maar voor het EK in München moet het nog veel sneller. Daarvoor is 10.16 nodig.

“Mijn vorm is nog verre van top, dus het wel veelbelovend dat ik dit nu al kan”, zei de kapitein van de pas gelanceerde Belgian Falcons, de nationale 4x100 meterploeg. “Vanaf eind mei lopen we drie weken op rij de aflossing met als doel ons te plaatsen voor het EK. Richting de Spelen in Parijs hebben we nog heel veel werk, maar op Europees niveau denk ik dat we op relatief korte termijn behoorlijk hoog kunnen scoren.”

Op de 200 meter bleef Watrin ruim boven zijn persoonlijk record, dat op 20.80 staat. “Maar ik ben momenteel keihard aan het trainen, dus ik had vermoeide benen. De Belgian Tornado concentreert zich dit seizoen op de 400 meter horden. “Over twee weken loop ik een eerste keer de horden in Frankrijk, de week daarna de IFAM in Oordegem. Op training draait het alvast goed.”

Naert nog eens op de piste

Michael Obasuyi heeft zondag op de interclub atletiek in Lier de 100 meter horden gewonnen in 13.85. Europees marathonkampioen Koen Naert verscheen voor het eerst in zes jaar nog eens op de piste voor een 5.000 meter, waarin hij derde werd in 14:33.62.

Bij zijn persoonlijk record van 13.32 kwam Obasuyi niet in de buurt, maar de EK-limiet van 13.50 komt wel al in zicht. Voor het WK in Eugene is 13.32 nodig.

Op de 5.000 meter was Hamish Carson de beste in 13:52.73. Soufiane Bouchikhi werd tweede in 13:58.96. Naert moest als derde heel wat terrein prijs geven, maar hij is dan ook niet in topvorm en bovendien allerminst getraind voor zo’n korte afstand. “Als deze interclub niet zo belangrijk was voor mijn club (Excelsior Brussel), had je mij hier nooit gezien”, zei Naert. “Ik heb na twee virale infecties extreem slechte leverwaarden laten optekenen en heb dringend nood aan rust. Vanaf morgen neem ik tien dagen rust.”

Het grote doel van Naert dit seizoen is om in augustus in München zijn Europese titel te verlengen. “Ik maak me geen enkele zorgen over de timing”, zegt hij. “Eind juni vertrek ik op stage naar Amerika. Als ik tegen dan honderd procent gezond ben, weet ik dat ik er zal staan op het EK. Er zijn veel mensen die mij de vraag stellen of het nog wel goedkomt, maar ik zie helemaal niet in waarom het niet goed zou komen.”