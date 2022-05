© Action Images via Reuters

Dé kwelduivel van Manchester United zaterdag? Leandro Trossard. Met een goal en twee assists lag de ex-speler van KRC Genk aan de basis van de 4-0-nederlaag die Ronaldo en co aan de broek kregen in Brighton. “Ik heb nu gescoord tegen alle topclubs in Engeland, de Big Six”, vertelde een fiere Trossard daags na zijn stunt.