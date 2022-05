Kleine witte kangoeroe huppelt plots rond in tuinen: “Een buur heeft het dier proberen te vangen, maar dat mislukte”

Groot was de verbazing van Luk Stoops toen hij zondagochtend in zijn uitgestrekte tuin aan de Sint-Adrianusstraat in Ravels-Eel een kleine witte kangoeroe zag rondhuppelen. Luk nam meteen zijn smartphone om het buideldier op beeld vast te leggen, maar heel dichtbij is hij nooit echt kunnen komen. “Eigenlijk waren het enkele wandelaars die ons signaleerden dat de kangoeroe in onze tuin zat”, legt Luk Stoops uit. “Ik heb geprobeerd om naar het dier toe te wandelen. Maar eens je op een paar meter van de kangoeroe komt, is hij weer weg.”

De kleine witte kangoeroe liet zich vanop een afstand fotograferen in de tuin van Luk Stoops in de Sint-Adrianusstraat in Ravels-Eel. — © RR

De bewoner schakelde zondag de politie van de zone Kempen Noord-Oost in. Een ploeg met enkele inspecteurs kwam in de tuin een kijkje nemen. “De politie kan de kangoeroe alleen maar naar een opvangcentrum overbrengen wanneer hij gevangen zal zijn”, vertelt Luk Stoops. “Het dier zat daarstraks ook even bij mijn overbuur, die ook een jager is. Hij heeft de kangoeroe proberen te vangen door netten te plaatsen. Even is hij in zo’n net gehuppeld, maar het dier kon alsnog ontsnappen. We hebben de kangoeroe ook gezien in onze achterliggende weide waar ook nog Ierse runderen staan te grazen. Het wit beestje stond even tussen die koeien. We denken dat de kangoeroe intussen weer naar de bossen van Ravels is vertrokken.” Wellicht is het dier ontsnapt bij een particulier die kleine kangoeroes als huisdieren houdt en is de wallaby al even op de dool.