Bono geeft verrassingsoptreden voor vrijheid in metrostation Kiev: “Jullie vechten voor iedereen die van vrijheid houdt”

Die Ierse zanger Bono heeft zondag een verrassingsoptreden gegeven in een metrostation in het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De zanger zei daarbij veel bewondering te hebben voor de manier waarop Oekraïne voor vrijheid vecht. Ook zei hij te bidden voor vrede.

“De mensen in Oekraïne vechten niet alleen voor hun eigen vrijheid, jullie vechten ook voor iedereen die van vrijheid houdt”, aldus de U2-frontman.

Bono sprak het publiek ook toe over conflicten die Ierland in het verleden heeft gehad met een machtiger buurland, waarmee hij op het Verenigd Koninkrijk doelde. “Wij bidden dat jullie binnenkort ook een beetje kunnen genieten van de vrede die wij nu hebben.”

© REUTERS

Het optreden vond plaats op een moment dat in de hele hoofdstad luchtalarmen klonken. Bono trad samen met U2-gitarist The Edge op voor een klein publiek, onder wie enkele Oekraïense militairen. Een soldaat werd door Bono uitgenodigd om samen het nummer Stand by Me te zingen.